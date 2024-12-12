قبل توقف إنتاجها.. هوندا ”سوبر كوب“ تشهد إقبالًا تاريخيًا

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طوكيو - (جيجي برس)-- شهدت نسخة الدراجة النارية ”سوبر كوب“ سعة 50 سي سي من شركة هوندا موتور طلبًا كبيرًا بعد إعلان الشركة أن إنتاج هذا الطراز سينتهي بحلول خريف العام المقبل. جاء القرار نتيجة صعوبة جعل هذا النموذج يفي بلوائح الانبعاثات الأكثر صرامة المقرر تطبيقها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.

أعلنت هوندا أن الإصدار النهائي من سوبر كوب 50 سي سي، المقرر إطلاقه يوم الخميس، سيكون آخر طراز من الدراجات النارية الصغيرة، المعروفة في اليابان باسم ”غينشاري“. منذ الإعلان، تلقت الشركة طلبات تبلغ حوالي 11000 وحدة، ما يعادل ستة أضعاف الكمية التي كانت تخطط لبيعها، والمقدرة بـ 2000 وحدة فقط.

كما حققت نسخة :سوبر كوب 50 هاللو كيتي” ذات الإصدار الخاص، التي تم إطلاقها احتفالاً بالذكرى الخمسين لشخصية هاللو كيتي، نجاحًا كبيرًا، حيث بلغت الطلبات حوالي 5800 وحدة، مقارنة بـ 300 وحدة مخطط لها، أي ما يقرب من 20 ضعفًا.

أكدت هوندا أنها ستعمل على تلبية جميع الطلبات للطرازين، ما يعكس الشعبية الكبيرة للدراجة النارية التي ارتبطت بتراث الشركة والمستخدمين في اليابان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)