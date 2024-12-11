طوكيو تحتفظ بالمركز الثالث في تصنيفات المدن العالمية

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طوكيو - (جيجي برس)-- واصلت طوكيو احتفاظها بالمركز الثالث في تصنيفات المدن العالمية لعام 2024، وفقًا للتقرير الصادر عن مركز أبحاث ياباني يوم الثلاثاء، مما يجعلها تحتفظ بهذا الترتيب للعام التاسع على التوالي.

احتلت لندن ونيويورك المركزين الأول والثاني في مؤشر المدن العالمية القوية الذي أجراه معهد الاستراتيجيات الحضرية التابع لمؤسسة موري ميموريال. المدن الخمس الأولى ظلت دون تغيير عن العام الماضي، حيث جاءت باريس في المركز الرابع وسنغافورة في المركز الخامس.

التصنيف السنوي يقيم أكبر 48 مدينة في العالم بناءً على 70 مؤشرًا موزعة على ست فئات رئيسية هي الثقافة والتبادل، الاقتصاد، البحث والتطوير، قابلية العيش، البيئة، وإمكانية الوصول.

سجلت طوكيو ارتفاعًا في نتيجتها الإجمالية مقارنة بالعام الماضي، مما قلص الفجوة مع نيويورك. عززت طوكيو مكانتها في مجال الثقافة والتبادل بوصولها إلى المركز الثالث، مدفوعة بزيادة أعداد الزوار الأجانب نتيجة انخفاض سعر صرف الين. في الوقت نفسه، ظلت اليابان في المركز العاشر من حيث الاقتصاد بسبب الأجور المنخفضة وتراجع الاستهلاك وسط ضعف الين وارتفاع التضخم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)