لا مزيد من الهيباكوشا: جائزة نوبل للسلام توحد أصوات الأمل

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أوسلو - (جيجي برس)-- شهدت العاصمة النرويجية أوسلو احتفالات واسعة بفوز منظمة نيهون هيدانكيو اليابانية بجائزة نوبل للسلام لعام 2024. مساء يوم الثلاثاء، نظم المواطنون مسيرة بالمشاعل في شوارع المدينة تحت شعار ”لا مزيد من الهيباكوشا“، دعماً لرسالة السلام والتخلص من الأسلحة النووية.

حمل المشاركون في المسيرة لافتات مكتوبة باللغة النرويجية تعبر عن رفضهم للأسلحة النووية، بينما انضم أعضاء وفد نيهون هيدانكيو إلى الحشود حاملين صوراً لضحايا القنبلة الذرية الذين فقدوا حياتهم. وعند ظهور الرؤساء الثلاثة المشاركين للمنظمة على شرفة الفندق الذي يقيمون فيه، قوبلوا بتصفيق وهتافات حماسية من الحاضرين.

وفي تصريح له بعد المسيرة، أعرب شيغيميتسو تاناكا، أحد الرؤساء المشاركين للمنظمة، عن شعوره بتزايد مسؤولية المنظمة بعد التكريم العالمي، مشيراً إلى أهمية نقل رسالة الحركة المناهضة للأسلحة النووية إلى الأجيال الشابة لضمان استمرارها في المستقبل.

هذا الدعم الشعبي يعكس الروح العالمية التي تدعم جهود نيهون هيدانكيو لإنهاء التهديد النووي وتحقيق عالم أكثر أماناً وسلاماً.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)