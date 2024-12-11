الأمير الياباني هيساهيتو يلتحق بجامعة تسوكوبا

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طوكيو - (جيجي برس)-- ذكرت مصادر مطلعة يوم الأربعاء أن الأمير الياباني هيساهيتو، الابن الوحيد لولي العهد أكيشينو والأميرة كيكو، من المقرر أن يلتحق بجامعة تسوكوبا في أبريل/نيسان المقبل.

ووفقاً للمصادر، فقد خضع الأمير البالغ من العمر 18 عاماً، وهو طالب في السنة الثالثة في المدرسة الثانوية العليا التابعة للجامعة الوطنية في أوتسوكا في طوكيو، لامتحان القبول بتوصية من المدرسة في نوفمبر/تشرين الثاني واجتازه.

اشتهر الأمير منذ طفولته المبكرة بشغفه بالحشرات والطبيعة. وقد كتب أبحاثًا حول مواضيع تتعلق باليعسوب في قصر أكاساكا، حيث يعيش، وشارك في مؤتمر دولي حول علم الحشرات في أغسطس/ آب. تسعى دراسته في جامعة تسوكوبا، بمحافظة إيباراكي، إلى تعميق اهتمامه بالتاريخ الطبيعي ودراسة الحشرات وبيئاتها الطبيعية

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)