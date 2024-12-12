اليابان تفرض عقوبات صارمة مع تطبيق قوانين جديدة ضد استخدام القنب

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- بدأت اليابان يوم الخميس تطبيق قوانين جديدة تهدف إلى مكافحة القنب والمخدرات، حيث أصبحت استخدامات القنب جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.

تتضمن القوانين المعدلة أيضًا السماح باستخدام الأدوية المستخلصة من القنب، بشرط التأكد من فعاليتها وسلامتها. كما أُدرجت مادة التتراهيدروكانابينول (THC) ضمن قائمة المواد المخدرة المحظورة. وبموجب التعديلات، ارتفعت العقوبات القصوى لحيازة أو نقل القنب من خمس سنوات إلى سبع سنوات.

وفي خطوة تهدف إلى تنظيم زراعة القنب، سيُجرى تعديل نظام التراخيص اعتبارًا من عام 2025، ليُقدَّم نوعان من التراخيص: أحدهما لإنتاج مكونات صناعية مستخلصة من القنب، والآخر لإنتاج مكونات طبية.

تم تمرير القوانين المعدلة في 6 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، ودخلت حيز التنفيذ بعد إصدارها بأسبوع.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)