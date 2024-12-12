أوبر اليابان تطلق خدمة سيارات الأجرة للمراهقين لضمان الأمان والراحة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة أوبر اليابان عن إطلاق خدمة جديدة تُدعى ”Uber Teens“ مخصصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا بهدف تأمين وسيلة آمنة لهم لاستخدام سيارات الأجرة أثناء الذهاب إلى المدرسة أو الأنشطة الأخرى.

الخدمة تتيح للآباء مراقبة موقع السيارة في الوقت الفعلي وتسجيل الصوت داخل السيارة مما يعزز شعور الأمان. يمكن للأطفال إنشاء حسابات تحت إشراف الوالدين الذين بدورهم يستطيعون تحديد حد أقصى للمدفوعات.

الخدمة متوفرة حاليًا في 11 محافظة رئيسية تشمل طوكيو، سابورو، سينداي، أوساكا، وفوؤكوكا، وتستهدف المدن الكبرى في هذه المناطق.

أسعار الخدمة تتطابق مع تكلفة الركاب العاديين. المبادرة تأتي ضمن جهود الشركة لتوسيع نطاق خدماتها الموجهة للعائلات بعد نجاحها في إطلاق خدمات مماثلة في 40 دولة منذ عام 2023 بما في ذلك الولايات المتحدة. الخدمة الجديدة تُمثل خطوة إضافية نحو تسهيل حياة العائلات مع الحفاظ على معايير الأمان العالية التي تلتزم بها الشركة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)