【فيديو】جائزة نوبل للسلام تسلط الضوء على معاناة الهيباكوشا وأصوات الأمل

أخبار اليابان

شهدت العاصمة النرويجية أوسلو أجواء احتفالية مميزة بفوز منظمة نيهون هيدانكيو اليابانية بجائزة نوبل للسلام لعام 2024، حيث اجتمع الآلاف مساء الثلاثاء في مسيرة بالمشاعل جابت شوارع المدينة تحت شعار ”لا مزيد من الهيباكوشا“، تعبيرًا عن دعم رسالة المنظمة الرامية للسلام وللتخلص من الأسلحة النووية.

ورفع المشاركون لافتات مكتوبة باللغة النرويجية تدعو إلى إنهاء انتشار الأسلحة النووية، بينما انضم أعضاء وفد نيهون هيدانكيو حاملين صورًا لضحايا القنبلة الذرية، في إشارة مؤثرة إلى معاناة من فقدوا حياتهم جراء هذا السلاح المدمر.

وفي لحظة مؤثرة، خرج الرؤساء الثلاثة المشاركون في قيادة المنظمة إلى شرفة الفندق الذي يقيمون فيه، حيث استُقبلوا بتصفيق حار وهتافات مشجعة من الحشود، مما عكس روح التضامن مع رسالتهم الإنسانية والدعوة لعالم خالٍ من الأسلحة النووية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)