معرض في أوسلو يروي قصة منظمة هيدانكيو اليابانية الفائزة بجائزة نوبل للسلام

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أوسلو - (جيجي برس)-- افتُتح يوم الأربعاء معرض خاص في مركز نوبل للسلام بالعاصمة النرويجية أوسلو، احتفاءً بمنح جائزة نوبل للسلام لعام 2024 لاتحاد اليابان لمنظمات ضحايا القنبلة الذرية والهيدروجينية (نيهون هيدانكيو).

حضر الافتتاح بعض أعضاء هيدانكيو، من بينهم تيرومي تاناكا، الرئيس المشارك للاتحاد، الذي ألقى كلمة خلال حفل تسليم الجائزة يوم الثلاثاء.

يحمل المعرض عنوان ”رسالة إلى الإنسانية“، ويهدف إلى تعزيز الدعوة لإلغاء الأسلحة النووية من خلال تسليط الضوء على الأضرار الكارثية التي خلفتها القنابل الذرية التي ألقيت على هيروشيما وناجازاكي عام 1945. ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى نوفمبر 2025.

يضم المعرض مجموعة متنوعة من المعروضات، تشمل صورًا تظهر الدمار الهائل الذي أحدثته القنابل الذرية، ومقتطفات من شهادات الناجين من القصف الذري (الهيباكوشا)، ورسومات عاطفية توثق تجاربهم. كما يحتوي على ملاحظات شخصية للرئيس المشارك السابق للاتحاد ميكيسو إيواسا، الذي فقد والدته تحت أنقاض منزلهم أثناء القصف.

ومن أبرز المعروضات تركيب فني مميز من تصميم المهندس المعماري الياباني الشهير كينجو كوما، يضم 1000 قطعة خشبية من خشب الأرز المستخرج من هيروشيما، تمثل شهادات 1000 من الهيباكوشا. يعكس هذا التركيب رسالة قوية عن الألم والمعاناة التي خلفتها الأسلحة النووية، وحلم العالم بحياة خالية من هذا الخطر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)