المحكمة العليا في اليابان تعتبر رفض زواج المثليين غير دستوري

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فوكوؤكا - (جيجي برس)-- أصدرت محكمة فوكوؤكا العليا حكمًا تاريخيًا يعتبر أن القوانين المدنية اليابانية التي لا تعترف بزواج المثليين غير دستورية. استند القرار إلى أن هذه القوانين تنتهك الحق في السعي إلى السعادة، المكفول بموجب المادة 13 من الدستور الياباني، بالإضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بالمساواة.

يمثل هذا الحكم الأول من نوعه ضمن سلسلة من الدعاوى التي اعتبرت تلك الأحكام غير دستورية، مما يفتح الباب أمام مناقشات أوسع حول حقوق المثليين في اليابان.

ومع ذلك، رفض القاضي تاكيشي أوكادا طلب المدعين الثلاثة للحصول على تعويض مالي قدره مليون ين لكل شخص.

يأتي هذا القرار بعد حكمين مماثلين من محكمتي سابورو وطوكيو العلياوين، حيث وجدت محكمة سابورو العليا في مارس/آذار أن هذه القوانين تنتهك حرية الزواج والمساواة أمام القانون، بينما ركزت محكمة طوكيو العليا على المساواة فقط دون النظر إلى حرية الزواج.

تمثل هذه الأحكام تصاعدًا في النقاش العام حول حقوق المثليين في اليابان، التي لا تزال واحدة من الدول القليلة في مجموعة السبع التي لم تعترف بزواج المثليين رسميًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)