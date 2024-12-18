ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة تراقب سياسات ترامب في الدفاع والطاقة عن كثب

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طوكيو - (جيجي برس)-- صرّح رئيس شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، سيجي إيزوميساوا، في مقابلة حديثة بأن الشركة ستواصل أنشطتها التجارية مع متابعة دقيقة لسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في مجالي الدفاع والطاقة.

وقال إيزوميساوا: ”الدفاع والطاقة سياسات مهمة“، مضيفًا: ”سنواصل أعمالنا مع متابعة دقيقة لتحركات الإدارة الأميركية في عهد ترامب“.

ورغم التغيرات السياسية، أشار إلى أنه ”من الصعب تخيل أن سياسة الدفاع الأميركية ستشهد تغييرات كبيرة“.

وفي سياق متصل، وبالنظر إلى توجه الحكومة اليابانية نحو تعزيز قدراتها الدفاعية، أوضح إيزوميساوا أن ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة تعمل على تعزيز مواردها البشرية ومرافقها وسلسلة التوريد الخاصة بها لتلبية المزيد من الطلبات على المعدات الدفاعية.

أما عن سياسة الطاقة الأميركية، فقد قال إيزوميساوا إن نشاط الشركة في مجال التوربينات الغازية، الذي يُعد أحد أهم قطاعات أعمالها، سيستفيد بشكل كبير إذا تم تعزيز استخدام الغاز الطبيعي.

تعكس تصريحات إيزوميساوا التزام ميتسوبيشي بمواكبة التحولات السياسية والاقتصادية العالمية لتعزيز موقعها في الأسواق الدفاعية والطاقة، مع التركيز على الابتكار وتلبية احتياجات العملاء في ظل تغيرات المشهد العالمي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)