محافظ أوكيناوا يطالب بجدول زمني لنقل قوات مشاة البحرية الأمريكية

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ناها، محافظة أوكيناوا - (جيجي برس)-- دعا محافظ أوكيناوا، ديني تاماكي، يوم الأحد، الحكومة اليابانية إلى وضع جدول زمني واضح لنقل قوات مشاة البحرية الأمريكية المتمركزة في أوكيناوا إلى غوام، وذلك بعد بدء عملية النقل مؤخرًا.

وجاء طلب تاماكي خلال اجتماع مع وزير الدفاع الياباني، غين ناكاتاني، الذي أبلغ المحافظ ببدء العملية، مؤكدًا التزام الحكومة المركزية بمضاعفة جهودها لتخفيف العبء على محافظة أوكيناوا فيما يتعلق باستضافة القوات الأمريكية ومرافقها العسكرية.

وتستند هذه الخطوة إلى خارطة طريق أُعدت في عام 2006 لإعادة تنظيم القوات الأمريكية في اليابان، والتي تقضي بنقل حوالي 9 آلاف فرد من إجمالي 19 ألفًا من مشاة البحرية الأمريكية المتمركزين في أقصى جنوب اليابان إلى مناطق خارج البلاد، من بينها غوام.

وخلال الاجتماع الذي عُقد في ناها، عاصمة أوكيناوا، أبلغ وزير الدفاع ناكاتاني المحافظ تاماكي بأن المجموعة الأولى، التي تضم نحو 100 فرد من مشاة البحرية، قد بدأت بالفعل الانتقال إلى غوام. وقال الوزير: ”نحن نصل إلى مرحلة مهمة، وهذا المشروع يعد من أولوياتنا“.

وفي المقابل، أشار تاماكي إلى أنه لم يتم تقديم جدول زمني واضح للمشروع. وقال: ”نحث (الحكومة) على تقديم خطة نقل واضحة واستكمال عملية النقل بأسرع وقت ممكن“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)