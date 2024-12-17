اليابان تستهدف خفض هدر الغذاء بنسبة 60% بحلول 2030

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طوكيو - (جيجي برس)-- أصدرت وزارتا الزراعة والبيئة في اليابان يوم الاثنين مسودة هدف تهدف إلى خفض فاقد الغذاء السنوي في الشركات المرتبطة بالأغذية بنسبة 60% مقارنة بمستوى السنة المالية 2000 بحلول السنة المالية 2030. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لمكافحة هدر الطعام وتحقيق استدامة أكبر في صناعة الأغذية.

ويشمل هذا الهدف دفع الشركات المعنية، مثل شركات تصنيع الأغذية وتجار التجزئة والمطاعم، إلى اتخاذ خطوات لتحسين ممارساتها والتقليل من هدر الطعام. ومن بين هذه الإجراءات، تأمل الحكومة في إلزام الشركات بتغيير الممارسات الحالية التي تتسبب في رفض الأطعمة والمشروبات إلا إذا كانت هناك فترة زمنية قصيرة متبقية قبل تاريخ انتهاء الصلاحية، بالإضافة إلى تسريع عمليات تقديم الطلبات لهذه المنتجات.

ويحدث هدر الطعام بشكل رئيسي في الشركات المرتبطة بالأغذية وكذلك في الأسر. وقد دعت المسودة إلى خفض فاقد الغذاء السنوي في الشركات إلى النصف من مستوى السنة المالية 2000، بحيث تبلغ 2.73 مليون طن بحلول السنة المالية 2030، في حين يأمل الهدف أيضًا بتخفيض خسائر الطعام في الأسر إلى 2.16 مليون طن.

نظرًا لأن الفاقد الغذائي في الشركات تجاوز الهدف المحدد مسبقًا وانخفض إلى 2.36 مليون طن في السنة المالية 2022، تعتزم الحكومة وضع هدف جديد أكثر طموحًا يتمثل في خفضه إلى 2.19 مليون طن بحلول السنة المالية 2030.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)