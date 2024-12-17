سوفت بنك وترامب يكشفان عن خطة استثمارية ضخمة بقيمة 100 مليار دولار في أمريكا

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واشنطن - (جيجي برس)-- أعلن ماسايوشي سون، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك اليابانية، والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يوم الاثنين عن خطة استثمارية ضخمة بقيمة 100 مليار دولار سيتم ضخها في الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وتهدف هذه الاستثمارات إلى دعم قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، مع تركيز خاص على الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، وأشباه الموصلات، حيث من المتوقع أن تسهم في توفير 100 ألف وظيفة جديدة على الأقل في الولايات المتحدة.

خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد عقب اجتماع الطرفين في مارالاغو بولاية فلوريدا، أعرب ماسايوشي سون عن تفاؤله الكبير بالاقتصاد الأميركي بعد فوز ترامب في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قائلاً: ”لقد زاد مستوى ثقتي في الاقتصاد الأميركي بشكل كبير“.

من جانبه، وصف ترامب سون بأنه ”واحد من أبرز قادة الأعمال في عصرنا“. وأضاف مازحًا، عندما طلب من سون مضاعفة قيمة الاستثمار إلى 200 مليار دولار: ”إنه مفاوض بارع“. ابتسم سون ردًا على ذلك قائلاً: ”إنه مفاوض حقيقي“.

وتأتي هذه الخطة الاستثمارية الطموحة ضمن مساعي ماسايوشي سون لتحقيق رؤيته المتعلقة بدفع ثورة الذكاء الاصطناعي، التي تشكل أحد محاور استثمارات مجموعة سوفت بنك في السنوات الأخيرة. وكانت وسائل إعلام أميركية قد أشارت الشهر الماضي إلى أن سوفت بنك تدرس استثمارًا إضافيًا في شركة أوبن إي آي، المطورة لأداة الذكاء الاصطناعي التوليدي الشهيرة ”تشات جي بي تي“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)