اليابان تشكّل لجنة مختصة لمراجعة وتطوير نظام العمالة الأجنبية

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طوكيو - (جيجي برس)-- قررت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء تشكيل لجنة من الخبراء للعمل على وضع نظام جديد لقبول العمال الأجانب في عام 2027. تهدف الحكومة من خلال هذه اللجنة إلى الاستفادة من آراء الخبراء لضمان تصميم نظام جديد يتجنب الانتقادات التي وُجهت إلى النظام الحالي للمتدربين الفنيين، الذي تعرض لانتقادات واسعة بسبب مزاعم انتهاك حقوق الإنسان.

وخلال اجتماع للوزراء المعنيين، قال يوشيماسا هاياشي، كبير أمناء مجلس الوزراء: ”من الضروري أن تخلق اليابان نظام توظيف جذاب للعمال الأجانب وسط النقص الحاد في العمالة“، مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوة في معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

سيرأس اللجنة المكونة من 14 عضوًا سوسومو تاكاهاشي، الرئيس الفخري لمعهد أبحاث اليابان المحدود. ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الأول في يناير/ كانون الثاني 2025 لمناقشة التفاصيل الأولية للنظام الجديد، الذي يُنتظر أن يلبي احتياجات الاقتصاد الياباني مع الحفاظ على حقوق العمال الأجانب.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)