اليابان تكثف جهودها لمكافحة ”الوظائف المشبوهة“ بعد تصاعد عمليات السطو

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طوكيو – (جيجي برس)-- في خطوة حاسمة لمواجهة ظاهرة ”الوظائف المشبوهة بدوام جزئي “ التي أثارت قلقًا متزايدًا في اليابان، كشفت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء عن حزمة من الإجراءات الطارئة للتصدي لهذه المشكلة التي تسببت في سلسلة من عمليات السطو الخطيرة خلال الأشهر الأخيرة.

وتتضمن الحزمة، التي تمت الموافقة عليها خلال اجتماع وزاري، وضع إرشادات صارمة تؤكد على عدم قانونية نشر إعلانات التوظيف التي لا تتضمن اسم وعنوان صاحب العمل بالإضافة إلى وصف دقيق للوظيفة.

كما تشمل الإجراءات تكثيف التحقيقات الميدانية عبر وسائل سرية، حيث سيقوم محققون بالتقدم لهذه الوظائف باستخدام هويات مزيفة للكشف عن الشبكات التي تقف وراء هذه الإعلانات المشبوهة.

ووفقًا لوكالة الشرطة الوطنية اليابانية، تم تسجيل 19 حادث سطو مرتبط بـ” الوظائف المشبوهة“ في طوكيو والمحافظات المجاورة، مثل تشيبا وكاناغاوا وسايتاما، منذ أواخر أغسطس/آب. وامتدت هذه الظاهرة إلى مناطق أخرى مثل هوكايدو وياماغوتشي.

وتشير التحقيقات إلى أن معظم الجناة الذين تم اعتقالهم قد تقدموا لهذه الوظائف عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها منصة ”إكس“، المعروفة سابقًا باسم تويتر. وغالبًا ما تُصاغ إعلانات هذه الوظائف بطريقة مخادعة، حيث يُزعم أنها ”وظائف شرعية“ مع وعود بالحصول على الأجر في نفس يوم العمل، الأمر الذي يُصعّب على المتقدمين تحديد مدى قانونيتها فورًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)