اليابان تعلن عن مسودة خطة جديدة للطاقة: تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة والنووية

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة الصناعة اليابانية يوم الثلاثاء عن مسودة خطة أساسية جديدة للطاقة، تسعى من خلالها إلى تعزيز دور الطاقة المتجددة والنووية لتحقيق هدف إزالة الكربون. وتُعد هذه الخطة بمثابة تحول كبير في سياسة الطاقة اليابانية، مما يعكس تغييرًا جوهريًا عن النهج الذي تبنته البلاد منذ كارثة فوكوشيما النووية في عام 2011.

تحدد المسودة رؤية طموحة لمستقبل مزيج الطاقة في اليابان، حيث تشير التوقعات إلى أن الطاقة المتجددة ستشكل حوالي 40-50% من إجمالي إنتاج الطاقة في البلاد بحلول السنة المالية 2040، في حين ستساهم الطاقة النووية بنسبة تصل إلى 20% . ويأتي هذا التوجه ضمن جهود الحكومة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء عبر مصادر نظيفة وخالية من الكربون.

من أبرز نقاط التحول في المسودة الجديدة، إزالة النص السابق الذي يؤكد تقليل الاعتماد على الطاقة النووية ”قدر الإمكان“، والذي ظل جزءًا من سياسة الطاقة اليابانية منذ عام 2014. وبدلاً من ذلك، تضمنت المسودة خططًا لدعم إعادة بناء المفاعلات النووية القديمة، مما يعكس نية الحكومة إعادة دمج الطاقة النووية كعنصر أساسي في استراتيجيتها المستقبلية للطاقة.

هذا التغيير يمثل عودة تدريجية للطاقة النووية إلى قلب السياسة اليابانية، بعد عقد من الحذر الذي أعقب الانهيارالثلاثي لمفاعلات محطة فوكوشيما النووية رقم 1 التابعة لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية، التي تأثرت بتسونامي مارس/آذار 2011.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)