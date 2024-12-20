هوندا تكشف النقاب عن جيل جديد من محركاتها الهجينة عالية الأداء

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طوكيو، 18 ديسمبر (جيجي برس) - أعلنت شركة هوندا موتور اليابانية عن إطلاق الجيل الجديد من نظام القيادة الهجين e:HEV يوم الأربعاء، وهو أحدث إضافة لتقنياتها المتقدمة في مجال السيارات الهجينة. يتميز هذا النظام المطور بكفاءة محسّنة في الاحتراق، مما يتيح أداءً اقتصاديًا عاليًا في استهلاك الوقود سواء على السرعات العالية أو المنخفضة، مع الحفاظ على تجربة قيادة ممتعة.

يعتمد الجيل الجديد من نظام e:HEV على تقنية حديثة للتحكم في قوة المحرك، والتي تتيح للسائقين تجربة قيادة مبهجة من خلال استجابة واضحة وسريعة بين تغييرات سرعة المحرك والصوت. هذه الابتكارات تهدف إلى تعزيز تجربة القيادة وجعلها أكثر انسجامًا مع توقعات المستخدمين العصريين.

بدأت هوندا رحلتها مع السيارات الهجينة منذ عام 1999، ويعتبر نظام e:HEV الجديد الجيل الرابع من هذه التقنية. من المقرر أن يتم دمج هذا النظام في طرازات سيارات الدفع الرباعي، مثل Vezel، التي ستُطرح في الأسواق بدءًا من عام 2026.

علاوة على ذلك، ستستخدم هوندا تقنية التحكم في قوة المحرك الجديدة المعروفة باسم ”S+ Shift“ في سيارتها الرياضية القادمة بريليود، والتي من المقرر إطلاقها في عام 2025. من المتوقع أن تُحدث هذه التقنية ثورة في الأداء الرياضي للسيارات الهجينة، مما يعكس التزام هوندا بتقديم تقنيات متطورة تواكب التحولات في صناعة السيارات.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)