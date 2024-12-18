الأمم المتحدة تتبنى قرارًا حول حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

أخبار اليابان

نيويورك - (جيجي برس)-- اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء بالإجماع قرارًا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، ويطالب بالعودة الفورية لليابانيين وغيرهم من المختطفين في هذا البلد المنعزل.

تم تقديم القرار من قبل الاتحاد الأوروبي، وشارك في رعايته كل من اليابان وكوريا الجنوبية. ويعد هذا القرار العشرين على التوالي من نوعه الذي تتبناه الجمعية العامة منذ سنوات.

وقبيل اعتماد القرار، ألقى كيم سونغ، سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، خطابًا وصف فيه محتوى القرار بأنه ”ملفق من قبل أطراف معادية“.

جدير بالذكر أن بعض الدول، بما في ذلك الصين وروسيا، لم تنضم إلى الإجماع على القرار.

(النص الأصلي باللغة الأنكليزية، جيجي برس)