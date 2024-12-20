زوار اليابان يسجلون رقماً قياسياً جديداً في عام غير مسبوق

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت منظمة السياحة الوطنية اليابانية يوم الأربعاء أن عدد زوار اليابان خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني قد بلغ نحو 33.379.900 زائر، متجاوزًا بالفعل الرقم القياسي السنوي السابق البالغ 31.88 مليون زائر المسجل في عام 2019.

ويرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها ضعف الين التاريخي الذي جعل اليابان وجهة أكثر جاذبية للسياح، بالإضافة إلى زيادة عدد الرحلات الجوية التي ساهمت في تسهيل الوصول إلى البلاد.

شهدت اليابان زيادة كبيرة في عدد الزوار القادمين من آسيا، خصوصًا من كوريا الجنوبية وتايوان وهونغ كونغ، إلى جانب نمو ملحوظ في أعداد الزوار من الولايات المتحدة وأوروبا.

في مؤتمر صحفي عقد في اليوم نفسه، أعرب ناويا هارايكاوا، مفوض وكالة السياحة اليابانية، عن تفاؤله قائلاً: ”إذا سارت الأمور على ما يرام، فإن إجمالي عدد الزوار لعام 2024 قد يتجاوز حاجز الـ 35 مليون زائر.“

أما في نوفمبر وحده، فقد ارتفع العدد المقدر للزوار الأجانب بنسبة 30.6% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 3.187.000 زائر، متجاوزًا عتبة 3 ملايين زائر للشهر الثاني على التوالي. كما كان العدد أعلى بنسبة 30.5% مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا قبل خمس سنوات.

هذا الإنجاز يعكس تعافي قطاع السياحة في اليابان بفضل الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية وتعزيز عوامل الجذب السياحي في البلاد.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)