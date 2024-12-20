【فيديو】اليابان.. فشل مهمة الصاروخ كايروس بعد دقائق من إطلاقه

أخبار اليابان

فشلت المحاولة الثانية لشركة ”سبيس وان“ اليابانية الخاصة لإطلاق صاروخ كايروس، حيث ألغى الفريق الأرضي المهمة بعد حدوث خطأ ما بعد الإطلاق. كان الصاروخ قد نجح في مغادرة منصة الإطلاق في محافظة واكاياما غربي اليابان، إلا أنه واجه صعوبات فنية بعد وقت قصير من الإقلاع، مما دفع الفريق إلى اتخاذ قرار بإلغاء المهمة.

كايروس هو صاروخ صغير يعمل بالوقود الصلب، تم تصميمه خصيصًا لنقل الحمولات إلى الفضاء بتكلفة منخفضة. وكان يحمل في مهمته الحالية خمسة أقمار اصطناعية صغيرة.

تعد هذه المرة الثانية التي تفشل فيها عملية إطلاق صاروخ كايروس، بعد انفجار الصاروخ في المحاولة الأولى في مارس/آذار الماضي، وذلك بعد وقت قصير من إطلاقه. وبالرغم من هذه الانتكاسات، تعمل سبيس وان على تحليل أسباب الفشل الأخير، ومن المتوقع أن تواصل الشركة جهودها لتحسين الأداء الفني للصاروخ في المستقبل.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)