320 موظفًا مدرسيًا في اليابان تحت العقاب لضلوعهم في جرائم جنسية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر تقرير حديث صادر عن وزارة التعليم اليابانية أن عدد المعلمين وموظفي المدارس الذين تعرضوا لعقوبات أو توبيخ بسبب جرائم جنسية أو أعمال عنف في السنة المالية 2023 وصل إلى رقم قياسي بلغ 320 حالة. هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها العدد السنوي 300 حالة، مما يشير إلى تصاعد مقلق في هذه القضايا.

بحسب المسح، الذي شمل المدارس العامة، تم فصل 195 موظفًا من الخدمة، وأُوقف 69 عن العمل، بينما تم تخفيض رواتب 17 آخرين. أما من حيث الفئة العمرية، فكانت النسبة الأكبر من المخالفين بين الفئة العمرية للعشرينيات والستينيات بواقع 105 حالة، تلتها الفئة العمرية في الثلاثينيات بـ 86 حالة، والخمسينيات بـ 78 حالة، والأربعينيات بـ 51 حالة.

المسح الذي شمل 67 مجلسًا للتعليم في 47 محافظة و20 مدينة كبرى، أظهر أيضًا أن العدد الإجمالي للعقوبات على الموظفين في المدارس الحكومية (بما في ذلك المدارس الابتدائية والثانوية ومدارس الاحتياجات الخاصة) ارتفع بمقدار 257 عن العام السابق ليصل إلى 4829 حالة. وكانت المخالفات المرورية والحوادث أكثر المخالفات شيوعًا، حيث شملت 2302 حالة، وهي النسبة الأكبر بين الفئات الأخرى.

تسلط هذه الأرقام الضوء على تحديات كبيرة تواجه النظام التعليمي الياباني، مما يستدعي جهودًا أكبر لتعزيز السلوك الأخلاقي وضمان بيئة تعليمية آمنة للطلاب.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)