اليابان تعلن خفض الأسعار الرسمية لنصف الأدوية في خطوة لتخفيف العبء الطبي

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طوكيو - (جيجي برس)-- تخطط الحكومة اليابانية لخفض الأسعار الرسمية لنحو نصف الأدوية المدرجة في إطار برنامج التأمين الصحي العام، وذلك في مراجعتها المقررة للسنة المالية 2025، وفقًا لمصادر مطلعة. ومن المتوقع أن يسهم هذا الخفض في تقليل النفقات الطبية الوطنية بنحو 250 مليار ين، مما يخفف الأعباء المالية على المرضى، ولكنه قد يشكل ضغطًا كبيرًا على قطاع صناعة الأدوية.

من المقرر أن يتم إضفاء الطابع الرسمي على هذا القرار الأسبوع المقبل، ويأتي ضمن السياسة الحكومية التي تستهدف تحسين الكفاءة الاقتصادية وتقليل الفجوة بين أسعار السوق والأسعار الرسمية للأدوية.

تتم مراجعة أسعار الأدوية الرسمية في اليابان كل عامين بالتزامن مع الرسوم الطبية، ولكن منذ السنة المالية 2021، أصبحت هذه المراجعات تُجرى سنويًا. الهدف هو القضاء على الفجوة بين أسعار السوق والأسعار الرسمية، التي تزايدت مع الوقت.

وفقًا لمسح أُجري في سبتمبر/أيلول 2024، تبين أن أسعار السوق للأدوية كانت أقل بنسبة 5.2٪ في المتوسط مقارنة بالأسعار الرسمية، مما يبرز الحاجة إلى تعديل الأسعار الرسمية لتكون أكثر واقعية.

هذا القرار يهدف إلى تحقيق توازن بين تقليل الأعباء على المرضى والحفاظ على نظام صحي مستدام، مع الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات المحتملة على قطاع الأدوية، الذي قد يواجه تحديات متزايدة نتيجة هذه السياسة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)