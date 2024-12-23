【فيديو】قرود اليابان تستمتع بالدفء بجانب النار: مشهد فريد في الشتاء

أخبار اليابان

يُعتبر مشهد القرود الجالسة حول النار في مركز القرود الياباني بمدينة إينوياما بمحافظة آيتشي، من التقاليد الفريدة والمحبوبة في فصل الشتاء. على الرغم من أن القرود تخاف النار بطبيعتها، إلا أن ”سكان“ المركز اعتادوا الجلوس بجانب النيران الدافئة للاستمتاع بالدفء في الأيام الباردة.

تُقام هذه الفعالية خلال عطلات نهاية الأسبوع والأعياد، بدايةً من 21 ديسمبر/ كانون الأول وحتى نهاية شهر يناير/ كانون الثاني، مما يجعلها فرصة مميزة للزوار لرؤية هذا السلوك غير المعتاد للقرود. تجمع هذه الفعالية بين الترفيه والاحتفاء بالتقاليد الشتوية، حيث تعكس تفاعل الطبيعة مع الشتاء الياباني المعروف ببرودته الشديدة.

إضافةً إلى ذلك، يُعد المركز وجهةً سياحية مميزة للعائلات ومحبي الحيوانات، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بمشاهدة حياة القرود في بيئتها الطبيعية والتعرف على عاداتها وسلوكياتها التي تتكيف مع فصول السنة المختلفة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)