تجمع شعبي في أوكيناوا احتجاجًا على الاعتداءات الجنسية من قبل الجنود الأمريكيين

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أوكيناوا - (جيجي برس)-- تجمع أكثر من 2500 شخص في مدينة أوكيناوا يوم الأحد للاحتجاج على الاعتداءات الجنسية التي تعرضت لها فتيات محليات من قبل جنود أمريكيين متمركزين في محافظة أوكيناوا بجنوب اليابان.

خلال المظاهرة، تبنى المشاركون قرارًا يدعو الحكومتين اليابانية والأمريكية إلى تقديم اعتذارات رسمية وتعويض الضحايا، بالإضافة إلى الالتزام بتوفير المعلومات بسرعة عند وقوع مثل هذه الحوادث. كما طالبوا بإجراء مراجعة لاتفاقية وضع القوات اليابانية-الأمريكية، التي تنظم وجود القوات الأمريكية المتمركزة في اليابان.

جونكو إيراها، رئيس مجموعة المواطنين المحليين وعضو اللجنة المنظمة، صرّح قائلاً: ”العنف الجنسي الذي يدوس على كرامة المرأة والطفل يجب ألا يحدث أبدًا“. وأضاف: ”نحن بحاجة إلى آليات تحمي النساء والأطفال من مثل هذه الاعتداءات“.

من جانبه، شدد حاكم أوكيناوا، ديني تاماكي، على أهمية التحرك ضد الوضع القائم، قائلاً: ”أشعر بشدة أننا بحاجة إلى أن نكون أكثر حزمًا وأن نتحدث بصوت أعلى عن الموقف الذي يضطر فيه سكان المحافظة إلى التعايش مع القواعد العسكرية الأمريكية وسط شعور دائم بالقلق“.

كما عبر سوران ساكيهاما، وهو طالب جامعي يبلغ من العمر 22 عامًا وأحد ممثلي الشباب المشاركين في المظاهرة، عن غضبه قائلاً: ”هل يجب أن نحرم من شبابنا لأننا ولدنا في أوكيناوا وهناك قواعد عسكرية؟“

محافظة أوكيناوا تستضيف أكثر من 70٪ من المنشآت العسكرية الأمريكية في اليابان، وهو ما يثير توترات متكررة بين السكان المحليين والقوات الأمريكية، وسط مطالبات مستمرة بمراجعة الوجود العسكري وتقليل تأثيره على حياة السكان اليومية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)