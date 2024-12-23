هوندا ونيسان قد تكشفان عن مفاوضات الاندماج المنتظرة اليوم

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طوكيو - (جيجي برس)-- تستعد شركتا هوندا موتور ونيسان موتور للإعلان عن بدء محادثات اندماج قريبًا، وفقًا لمصادر مطلعة. يهدف هذا الاندماج إلى تقاسم تكاليف تطوير تقنيات السيارات الكهربائية والقيادة الذاتية لمواجهة المنافسة المتزايدة من الشركات الأمريكية والصينية.

من المتوقع أن تنضم ميتسوبيشي موتورز، التي تمتلك نيسان حصة كبيرة فيها، إلى المحادثات بعد العام الجديد. سيُنتج هذا التعاون ثالث أكبر مجموعة سيارات في العالم، بمبيعات سنوية تقدر بحوالي 8 ملايين وحدة.

ورغم الفوائد المحتملة، تواجه هوندا ونيسان تحديات بسبب التداخل الكبير بينهما، حيث تركز الشركتان على نفس الأسواق الرئيسية مثل أمريكا الشمالية وآسيا، وتستهدفان قاعدة العملاء ذاتها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)