غوغل تواجه اتهامات بالاحتكار في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تستعد لجنة التجارة العادلة اليابانية لإصدار أمر بوقف ممارسات شركة غوغل لانتهاكها قانون مكافحة الاحتكار، وفقًا لمصادر مطلعة. وجدت اللجنة أن الشركة الأمريكية أجبرت مصنعي الهواتف الذكية على تثبيت تطبيق البحث الخاص بها بشكل افتراضي، مما يشكل استغلالًا لمكانتها السوقية ويقيد المنافسة.

إذا تم تنفيذ القرار، ستكون غوغل أول شركة تكنولوجيا أمريكية كبرى تتلقى مثل هذا الأمر من لجنة التجارة اليابانية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود اليابان لتشديد الرقابة على الشركات التقنية الكبرى التي تهيمن على السوق، خصوصًا في قطاعات البحث الإلكتروني والإعلانات الرقمية.

تقول المصادر إن لجنة التجارة العادلة أخطرت غوغل بخطتها وستصدر القرار النهائي بعد الاستماع إلى رد الشركة. يُعتقد أن غوغل أبرمت عقودًا مع مصنعي الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، تُلزمهم بتثبيت تطبيقاتها، مثل غوغل سيرش وغوغل كروم، على الشاشات الرئيسية مقابل السماح لهم باستخدام متاجر التطبيقات الخاصة بهم. هذه الممارسات تُثير قلقًا عالميًا بشأن تأثيرها على الابتكار وحرية الاختيار لدى المستهلكين.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه جوجل تدقيقًا متزايدًا من جهات تنظيمية حول العالم، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بشأن ممارساتها التجارية. وقد يؤدي القرار الياباني إلى دفع دول أخرى في آسيا لاتخاذ إجراءات مشابهة لضمان المنافسة العادلة في الأسواق الرقمية.

يرى بعض الخبراء أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تغييرات هيكلية في كيفية عمل منصات التكنولوجيا الكبرى، وقد تفتح الباب أمام شركات ناشئة لتقديم خدمات بديلة أكثر تنافسية، مما يعزز الابتكار في السوق اليابانية والعالمية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)