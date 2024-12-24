مشروع قانون جديد في اليابان يهدف إلى تعميم الوجبات المدرسية المجانية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قدم ثلاثة أحزاب معارضة في اليابان، بما في ذلك الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني، مشروع قانون مشترك يهدف إلى جعل وجبات الغداء المدرسية مجانية في المدارس الابتدائية والإعدادية العامة. تم تقديم مشروع قانون تعديل قانون برنامج الغداء المدرسي إلى مجلس النواب، الغرفة الأدنى في البرلمان، من قبل الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني، حزب نيبون إيشين نوكاي، والحزب الديمقراطي من أجل الشعب.

من المتوقع أن يتطلب تنفيذ هذا الإجراء تمويلاً سنويًا قدره حوالي 490 مليار ين. يأمل الأحزاب المعنية في تضمين النفقات اللازمة لهذا البرنامج في مشروع ميزانية عام 2025 المالي، مع التطلع لتطبيق البرنامج في أبريل/نيسان 2025.

وفي تصريح له، أشار نائب الرئيس التنفيذي للحزب الديمقراطي الدستوري الياباني أكيرا ناغاتسوما إلى أن هدفهم هو جمع أحزاب المعارضة معًا لدفع مشروع القانون ورفعه إلى المعسكر الحاكم. من جانبه، أكد رئيس السياسات في حزب نيبون إيشين نوكاي هيتوشي أوياغي أن تحرك المعارضة الموحد بشأن قضايا مثل تقديم وجبات غداء مدرسية مجانية قد يحفز الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وحليفه حزب كوميتو على أخذ هذه المبادرة بعين الاعتبار بشكل جدي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)