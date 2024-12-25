نيبون ستيل تترقب قرار بايدن بشأن عرض الاستحواذ على يو إس ستيل الأمريكية

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واشنطن - (جيجي برس)-- أعلنت شركة ”نيبون ستيل“ اليابانية يوم الاثنين أنها تلقت تقريرًا يشير إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيقرر قريبًا ما إذا كان سيوافق على خطتها للاستحواذ على شركة ”يو إس ستيل“ الأمريكية. يأتي هذا القرار المرتقب بعد انتهاء مراجعة أمنية أمريكية أجرتها لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS) دون التوصل إلى إجماع.

ومن المتوقع أن يتخذ بايدن قراره النهائي في غضون 15 يومًا، إلا أن الخطة تواجه عقبات كبيرة بسبب معارضة الرئيس الأمريكي، الذي أعرب عن اعتقاده بأن شركة يو إس ستيل يجب أن تبقى مملوكة ومُدارة محليًا، حفاظًا على المصالح الاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة.

وأشارت تقارير إعلامية أمريكية إلى أن شركة نيبون ستيل انتقدت الإدارة الأمريكية بسبب ما وصفته بـ”التدخل غير المبرر“ في عملية المراجعة. وفي حال تم حظر خطة الاستحواذ، فمن المحتمل أن تلجأ الشركة اليابانية إلى رفع دعوى قضائية للطعن في القرار.

كانت لجنة الاستثمار الأجنبي، وهي هيئة حكومية أمريكية متعددة الوكالات، قد درست عملية الاستحواذ المقترحة من منظور أمني حتى الموعد النهائي يوم الاثنين. ويعكس هذا التدقيق مخاوف الإدارة الأمريكية بشأن الحفاظ على السيطرة المحلية على الصناعات الاستراتيجية، مثل صناعة الصلب، التي تُعتبر عنصرًا حاسمًا في البنية التحتية الوطنية والاقتصاد الأمريكي.

ويأتي هذا الجدل في وقت تتزايد فيه المنافسة العالمية في صناعة الصلب، خاصة مع دخول الشركات اليابانية والصينية إلى الأسواق الأمريكية. في المقابل، تسعى نيبون ستيل لتعزيز موقعها العالمي من خلال هذا الاستحواذ، الذي يُنظر إليه كخطوة استراتيجية لتعزيز قدرتها الإنتاجية وتوسيع نطاق تواجدها في سوق الولايات المتحدة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)