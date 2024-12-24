اليابان تسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي على الرغم من انخفاض عدد السكان

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت الحكومة اليابانية عن إطلاق مفهوم جديد لتعزيز الإنعاش الإقليمي، وذلك في إطار جهودها لتحقيق النمو الاقتصادي والحفاظ على وظائف المجتمع رغم التحديات التي يسببها انخفاض عدد السكان في البلاد.

تتضمن الخطة التي تم تبنيها في اجتماع لفريق العمل الحكومي، برئاسة رئيس الوزراء إيشيبا، رؤية تهدف إلى جعل المناطق الإقليمية أكثر جذبًا للشباب والنساء، مما يعزز التوازن بين المناطق الريفية والمدن الكبرى. وفي هذا السياق، تخطط الحكومة لإطلاق برنامج رئيسي في الصيف المقبل لتنفيذ ”مبادرة الإنعاش الإقليمي 2.0“، وهي المبادرة التي تدعمها إدارة إيشيبا.

الهدف من هذا المفهوم هو معالجة النقائص التي شهدتها تدابير الإنعاش الإقليمي التي وُضعت في السنوات العشر الماضية، والتي لم تنجح في تقليل الانحصار السكاني في العاصمة طوكيو. بل على العكس، أدت إلى تسريع الهجرة إلى العاصمة من المناطق الإقليمية. ولذلك، تشدد الحكومة على ضرورة اتخاذ تدابير مكثفة لضمان توازن السكّان والتنمية الاقتصادية في المناطق الأقل كثافة سكانية.

وفي هذا السياق، صرح إيشيبا قائلاً: ”سنعمل على جعل المجتمعات المحلية أكثر جذبًا ومرحًا، وهذه هي الخطوة الأولى في مبادرة إنعاش المناطق 2.0، التي ستتميز عن المبادرات السابقة“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)