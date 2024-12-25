شيزوؤكا تتصدر اليابان في طول العمر الصحي للرجال والنساء

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة الصحة اليابانية يوم الثلاثاء أن محافظة شيزوؤكا الواقعة في وسط اليابان تصدرت قائمة المحافظات بأطول متوسط عمر متوقع صحي لكل من الرجال والنساء لعام 2022، حيث بلغ 73.75 عامًا للرجال و76.68 عامًا للنساء. يُعرف متوسط العمر المتوقع الصحي بأنه عدد السنوات التي يعيشها الشخص بحالة صحية جيدة دون معاناة من مشاكل صحية تؤثر على جودة الحياة.

وفي المقابل، سجلت محافظة إيواتي أقل متوسط عمر متوقع صحي بين محافظات اليابان الـ47، حيث بلغ 70.93 عامًا للرجال و74.28 عامًا للنساء، مما يعكس تفاوتًا بين المناطق من حيث الظروف الصحية وأنماط الحياة.

يتم تقدير متوسط العمر المتوقع الصحي من قبل الوزارة كل ثلاث سنوات استنادًا إلى مسح شامل لظروف المعيشة والصحة. ويعود أول تقدير إلى عام 2010، مما يجعل هذا الإصدار هو الخامس من نوعه.

على الصعيد الوطني، انخفض متوسط العمر المتوقع الصحي للرجال بمقدار 0.11 عامًا مقارنة بالإحصائية السابقة ليصل إلى 72.57 عامًا، بينما شهد متوسط العمر المتوقع الصحي للنساء ارتفاعًا طفيفًا بمقدار 0.07 عامًا ليصل إلى 75.45 عامًا.

أما بالنسبة لمتوسط العمر المتوقع العام في اليابان، فقد بلغ 81.05 عامًا للرجال و87.09 عامًا للنساء. يعكس هذا التفاوت بين متوسط العمر المتوقع العام والصحي التحديات المرتبطة بسنوات الشيخوخة التي غالبًا ما تكون مصحوبة بمشاكل صحية.

تُعزى النتائج المميزة لمحافظة شيزوؤكا إلى توافر خدمات رعاية صحية متقدمة، إلى جانب نمط الحياة الصحي الذي يتميز باستهلاك الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل الشاي الأخضر والأسماك، وهو ما يعزز الصحة العامة للسكان. أما في المحافظات مثل إيواتي، فقد تكون هناك عوامل اقتصادية واجتماعية، إضافة إلى محدودية الخدمات الطبية، التي تؤثر سلبًا على الصحة العامة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)