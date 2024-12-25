اليابان ترسم خطة استراتيجية لزيادة صادرات البنية التحتية بحلول 2030

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء عن استراتيجية تصدير جديدة تهدف إلى تحقيق طلبات بقيمة 45 تريليون ين لمشاريع البنية التحتية الخارجية بحلول عام 2030.

تسعى اليابان إلى الاستفادة من الطلب المتزايد المرتبط بالتغيرات الاجتماعية، مثل جهود إزالة الكربون، لزيادة الطلبات بما يتجاوز الهدف السابق لعام 2025 البالغ 34 تريليون ين.

في عام 2022، بلغت قيمة طلبات البنية التحتية الخارجية اليابانية 31 تريليون ين، مسجلةً زيادة بنسبة 60% مقارنة بعام 2014. ومع ذلك، أظهرت الاستراتيجية أن اليابان لم تدمج بشكل كافٍ احتياجات الدول الشريكة في خططها.

تطمح الحكومة إلى تعزيز مشاريع البنية التحتية التي تستفيد من نقاط القوة اليابانية، بما في ذلك توفير دعم مالي وبرامج المساعدة الإنمائية الرسمية، لتلبية احتياجات الدول الشريكة بشكل أفضل وتعزيز التعاون الدولي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)