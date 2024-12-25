اليابان تعزز جهودها في التعليم بزيادة 10% لبدلات المعلمين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء عن خطط لزيادة بدلات التعديل لمعلمي المدارس العامة، التي تُدفع بدلاً من العمل الإضافي، بشكل تدريجي من النسبة الحالية 4٪ إلى 10٪ من الرواتب الأساسية.

من المتوقع أن يتم رفع المعدل إلى 5٪ في السنة المالية 2025، ويصل إلى 10٪ بحلول السنة المالية 2030، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع المعلمين. وقد تم الاتفاق على هذه الزيادة خلال اجتماع بين وزير المالية كاتسونوبو كاتو ووزيرة التعليم توشيكو آبي.

تعتبر هذه الزيادة هي الأولى منذ أن دخل قانون التدابير الخاصة بشأن رواتب معلمي المدارس العامة حيز التنفيذ في عام 1972. ومن المقرر أن تبدأ الزيادة في التطبيق بحلول يناير/كانون الثاني 2026، خلال السنة المالية 2025.

وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، صرحت آبي قائلة: ”إن هذه الخطوة ستحدث تغييرًا كبيرًا في البيئة المحيطة بالمعلمين“. وأضافت أنها سترافق إصلاحات شاملة لأسلوب عمل المعلمين، بهدف تقليل متوسط ساعات العمل الإضافية الشهرية بنحو 30% إلى 30 ساعة فقط على مدى السنوات الخمس المقبلة حتى السنة المالية 2029.

هذه الإجراءات تأتي استجابة للضغوط المتزايدة التي يواجهها المعلمون في اليابان، حيث يشتهر هذا القطاع ببيئة عمل مرهقة تتضمن ساعات عمل طويلة وأعباء وظيفية متزايدة. تسعى الحكومة من خلال هذه الإصلاحات إلى تعزيز جاذبية مهنة التعليم وضمان بيئة عمل مستدامة تدعم رفاهية المعلمين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)