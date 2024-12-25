اليابان تحتفظ بمكانتها كأكبر ثالث مساهم في الأمم المتحدة

أخبار اليابان

نيويورك - (جيجي برس)-- ستحتفظ اليابان بمكانتها كثالث أكبر مساهم في الميزانية العادية للأمم المتحدة للفترة 2025-2027، وذلك وفقًا لقرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء.

ستشهد حصة اليابان من المساهمة انخفاضًا طفيفًا بنحو نقطة مئوية واحدة لتصل إلى 6.930٪ مقارنة بالمستوى الحالي. في المقابل، ستشهد الصين زيادة كبيرة في حصتها، حيث سترتفع بمقدار 4.75 نقطة مئوية لتصل إلى 20.004٪، متجاوزة عتبة 20٪ للمرة الأولى، ما يعكس نموها الاقتصادي المتسارع.

أما الولايات المتحدة، فستبقى حصتها عند الحد الأعلى البالغ 22٪ دون أي تغيير. ونتيجة لذلك، سيظل ترتيب أكبر ثلاثة مساهمين في ميزانية الأمم المتحدة كما هو: الولايات المتحدة في الصدارة، تليها الصين، ثم اليابان.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)