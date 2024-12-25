تويوتا تتبرع بمليون دولار لحفل تنصيب ترامب

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نيويورك - (جيجي برس)-- أعلنت شركة أمريكية تابعة لشركة تويوتا موتور اليابانية يوم الثلاثاء عن خطتها للتبرع بمبلغ مليون دولار لدعم حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المقرر في 20 يناير/كانون الثاني.

وأكد مسؤول العلاقات العامة في شركة تويوتا موتور نورث أمريكا أن القرار جاء انطلاقًا من أنشطة تويوتا الواسعة في الولايات المتحدة، كما هو الحال مع العديد من الشركات الأخرى العاملة في البلاد.

ووفقًا لتقارير إعلامية أمريكية، تعتزم شركتا السيارات الأمريكيتان فورد موتور وجنرال موتورز تقديم تبرعات بقيمة مليون دولار لكل منهما، بالإضافة إلى توفير سيارات لدعم حفل التنصيب. كما قررت شركات كبرى أخرى، بما في ذلك أمازون وميتا، المساهمة في الحدث.

من جهة أخرى، أعلن ترامب عن نيته فرض تعريفات جمركية بنسبة 25٪ على المنتجات المستوردة من المكسيك وكندا بهدف الحد من تدفق المخدرات غير المشروعة والهجرة غير النظامية إلى الولايات المتحدة. وقد أثارت هذه الخطط مخاوف من أن شركات صناعة السيارات التي تصنع سياراتها في هذين البلدين قد تواجه تداعيات كبيرة إذا تم تنفيذ هذه التعريفات.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)