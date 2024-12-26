اليابان تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في متوسط درجات الحرارة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- كشفت بيانات أولية صادرة عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية يوم الأربعاء أن متوسط درجة الحرارة السنوي في اليابان لعام 2024 قد تجاوز بالفعل الرقم القياسي السابق المسجل العام الماضي.

ووفقًا للبيانات المسجلة بين يناير/ كانون الثاني ونوفمبر/ تشرين الثاني، ارتفع متوسط درجة الحرارة بمقدار 1.64 درجة مئوية فوق المستوى السنوي الطبيعي، وهو الأعلى منذ بدء التسجيل في عام 1898. مقارنةً بذلك، بلغ الفرق العام الماضي 1.29 درجة مئوية.

تُجمع هذه البيانات من نقاط مراقبة في جميع أنحاء اليابان تكون أقل تأثرًا بالتحضر. يُحدد المستوى السنوي الطبيعي بناءً على متوسط درجات الحرارة خلال 30 عامًا حتى عام 2020.

وأظهرت البيانات أيضًا أن متوسط درجة حرارة سطح البحر المحيط باليابان قد سجل أعلى مستوى سنوي على الإطلاق، متجاوزًا الرقم القياسي السابق.

على الصعيد العالمي، أظهرت الوكالة أن متوسط درجة الحرارة ارتفع بمقدار 0.62 درجة مئوية عن المستوى السنوي الطبيعي، وهو أعلى مستوى منذ بدء الإحصاءات العالمية في عام 1891. يُذكر أن الفارق العام الماضي كان 0.54 درجة مئوية.

تشير هذه الأرقام إلى تأثير واضح لتغير المناخ، ما يزيد من الحاجة إلى جهود دولية مكثفة للحد من الاحترار العالمي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)