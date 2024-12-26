الحكومة اليابانية تخطط لاستثمار 100 مليار ين في رابيدوس بحلول 2025

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت الحكومة اليابانية يوم الأربعاء عن خطط لاستثمار 100 مليار ين في شركة رابيدوس كورب، المتخصصة في صناعة الرقائق المحلية، وذلك ضمن ميزانيتها المالية لعام 2025، وفقًا لما صرح به مسؤولون.

تقوم شركة رابيدوس حاليًا ببناء مصنع في مدينة شيتوسي بمحافظة هوكايدو، بهدف بدء الإنتاج الضخم لأشباه الموصلات المتطورة بعرض خط دائرة يبلغ 2 نانومتر بحلول عام 2027.

ونظرًا لأن تكلفة الإنتاج الضخم لهذا النوع من الرقائق قد تصل إلى حوالي 5 تريليون ين، تأمل الحكومة أن يسهم استثمارها في جذب مزيد من التمويل الخاص لدعم الشركة.

كما تعتزم الحكومة تقديم دعم مالي شامل يصل إلى 920 مليار ين لشركة رابيدوس، حيث من المتوقع أن يتم تنفيذ هذا الاستثمار خلال النصف الثاني من عام 2025.

وأكد وزير الإنعاش الاقتصادي، ريوسي أكازاوا، خلال مؤتمر صحفي عُقد بعد زيارته لموقع البناء، أن الحكومة ملتزمة بمواصلة دعم خطط الإنتاج الضخم للشركة، مشددًا على أهمية المشروع في تعزيز صناعة أشباه الموصلات في اليابان.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)