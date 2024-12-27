اليابانيون يواجهون زيادة أسعار 1380 سلعة غذائية بداية العام

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة تيكوكو داتا بنك المحدودة يوم الخميس أن 195 من كبار مصنعي الأغذية والمشروبات في اليابان يخططون لزيادة أسعار 1380 منتجًا في يناير/كانون الثاني المقبل، وسط ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية والعمالة. هذه الخطوة تأتي في سياق الارتفاعات المتتالية التي شهدتها الأسواق اليابانية، ما يثير قلق المستهلكين حول الأعباء المالية الإضافية.

بحسب تقرير شركة الأبحاث الخاصة، فإن تركيز زيادات يناير/كانون الثاني سيكون على منتجات الخبز، وهي من الأساسيات التي يعتمد عليها العديد من المستهلكين. وأعلنت شركة يامازاكي بانكينغ، إحدى كبرى شركات تصنيع الخبز في اليابان، أنها سترفع أسعار 290 منتجًا بنسبة 5.6% في المتوسط. تشمل هذه الزيادة خبز ”رويال بريد“ المقطّع الرئيسي وكعكة الفاصوليا الحمراء الحلوة ”أوسوكاوا تسوبان“، وهي من المنتجات الشهيرة التي تحظى بشعبية واسعة بين اليابانيين.

من جهة أخرى، تخطط شركة باسكو شيكيشيما كورب، وهي أيضًا من الشركات الرائدة في صناعة الخبز، لزيادة أسعار 1% إلى 5% على خبز ”تشوجوكو“ المقطّع الرائد و234 منتجًا آخر.

ولم تقتصر هذه الزيادات على الخبز فقط؛ إذ أشارت تيكوكو داتا بنك إلى أن المستهلكين سيواجهون ارتفاعات إضافية في أسعار 6121 منتجًا آخر بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان. تشمل هذه المنتجات الأطعمة المجمدة والمشروبات الكحولية، حيث تسعى الشركات المصنعة لتلك المنتجات أيضًا لتعويض ارتفاع تكاليف الإنتاج والخدمات.

تثير هذه الزيادات المتوقعة مخاوف المستهلكين اليابانيين، الذين يعانون بالفعل من الضغوط المالية الناجمة عن التضخم. يأتي ذلك في وقت يشهد الاقتصاد الياباني تحديات مستمرة، حيث تضيف التكاليف المتزايدة عبئًا إضافيًا على الأُسر وتؤثر على نمط الاستهلاك اليومي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)