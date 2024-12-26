2025 عام التحول: الحكومة اليابانية تتوقع نمو الأجور أسرع من التضخم

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت الحكومة اليابانية يوم الخميس أنها تتوقع أن يتفوق نمو الأجور في البلاد على معدل التضخم الاستهلاكي في السنة المالية 2025، تمامًا كما هو متوقع في السنة المالية 2024.

وفقًا لتقديرات قدمتها الحكومة خلال اجتماع مجلس السياسة الاقتصادية والمالية، من المتوقع أن تزيد الأجور الاسمية بنسبة 2.8% في السنة المالية 2025، التي تبدأ في أبريل/ نيسان المقبل، مقارنة بالعام السابق. في المقابل، يُتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي، الذي يشمل أسعار الأغذية الطازجة، بنسبة 2.0%. أما في السنة المالية 2024، فتُقدر الحكومة أن ترتفع الأجور الاسمية ومؤشر أسعار المستهلك الإجمالي بنسبة 2.8% و2.5% على التوالي.

وأشار مكتب مجلس الوزراء إلى أن وتيرة نمو الأجور ستظل أعلى من معدل التضخم طوال السنة المالية 2024، مع تأكيد على ترسخ هذا الاتجاه بشكل أكبر في السنة المالية 2025.

ومع استمرار ارتفاع الأجور، تتوقع الحكومة أن يشهد الاستهلاك الشخصي نموًا تدريجيًا بالقيمة الحقيقية، شرط أن تُواصل تحسين البيئة الاقتصادية بما يدعم زيادات الأجور المماثلة لتلك المتوقعة في السنة المالية 2024.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)