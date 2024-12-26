هجوم إلكتروني يضرب الخطوط الجوية اليابانية ويؤثر على بعض الرحلات

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قالت الخطوط الجوية اليابانية يوم الخميس إن هجومًا إلكترونيًا أصاب معدات شبكتها، مما تسبب في فشل النظام والتأثير على بعض رحلات الركاب المحلية والدولية.

تسبب الفشل في حدوث مشكلات في تسجيل الركاب والأمتعة. توقفت الخطوط الجوية اليابانية عن بيع التذاكر للرحلات المغادرة في نفس اليوم.

وفقًا للخطوط الجوية اليابانية، حتى الساعة 11 صباحًا، تأخرت 24 رحلة داخلية على الأقل لمدة 30 دقيقة أو أكثر.

وقع الفشل في الساعة 7:24 صباحًا يوم الخميس. قامت الشركة بحظر جهاز نقل البيانات المسؤول عن الفشل في الساعة 8:56 صباحًا.

وقالت الخطوط الجوية اليابانية إنه لا يوجد تأثير على سلامة الرحلات الجوية.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)