هجوم إلكتروني يضرب الخطوط الجوية اليابانية ويؤثر على بعض الرحلات

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت الخطوط الجوية اليابانية يوم الخميس عن تعرض معدات شبكتها لهجوم إلكتروني أدى إلى تعطل النظام والتأثير على عدد من رحلات الركاب المحلية والدولية منذ ساعات الصباح.

وأشارت الشركة إلى أن النظام استعاد عمله بالكامل بحلول الساعة 2:20 بعد الظهر، وأكدت عدم وجود أدلة على سرقة بيانات العملاء أو تعرض النظام لفيروسات. وقع الخلل في الساعة 7:24 صباحًا، ما تسبب في مشكلات تتعلق بتسجيل وصول الركاب والأمتعة، واضطرت الشركة إلى تعليق بيع التذاكر للرحلات المغادرة في نفس اليوم. كما قامت بحجب جهاز نقل البيانات الذي تسبب في العطل عند الساعة 8:56 صباحًا.

بحلول الساعة 11 صباحًا، سجلت الشركة تأخيرًا في 24 رحلة داخلية على الأقل لمدة تجاوزت 30 دقيقة. وأعلنت الخطوط الجوية اليابانية أنها استأنفت بيع تذاكر الرحلات الداخلية والدولية بعد عودة النظام إلى طبيعته.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)