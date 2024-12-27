خطوة لتخفيف الأعباء: اليابان تستأنف دعم فواتير الكهرباء

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركات الكهرباء العشر الكبرى في اليابان يوم الخميس أن فواتير شهر فبراير/شباط للأسر العادية سوف تنخفض بنحو 650 يناً، وذلك بفضل استئناف الدعم الحكومي.

وتخطط الحكومة الآن لتزويد شركات الكهرباء الإقليمية بـ 2.5 ين لكل كيلووات/ساعة من الكهرباء في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط و1.3 ين في مارس/آذار.

ومن بين الشركات، ستخفض شركة شيكوكو للطاقة الكهربائية الفاتورة التي يتعين دفعها في فبراير/شباط بمقدار 653 يناً إلى 7838 يناً، ومجموعة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة بمقدار 647 يناً إلى 8174 يناً، وشركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية بمقدار 575 يناً إلى 7084 يناً.

وقد تم تقديم الدعم استجابة لارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن غزو روسيا لأوكرانيا. وقد تم إيقافها في مايو/أيار ثم أعيد فرضها في أغسطس/آب وسط حرارة شديدة، ولكن تم تعليقها مرة أخرى في أكتوبر/تشرين الأول.

وستقوم الحكومة بإعادة الدعم في موسم ذروة الطلب على الطاقة كأحد التدابير الاقتصادية التي اعتمدتها الشهر الماضي لمعالجة التضخم.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)