اليابان: وفاة ”الأرملة السوداء“ داخل السجن

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة العدل اليابانية عن وفاة تشيساكو كاكيهي، المعروفة إعلاميًا بلقب ”الأرملة السوداء“، صباح يوم الخميس في مركز احتجاز أوساكا. تبلغ كاكيهي من العمر 78 عامًا، وأدينت سابقًا بتنفيذ سلسلة من جرائم القتل باستخدام حمض السيانيك، ما أثار جدلًا واسعًا في البلاد حول هذه الجرائم المروعة ودوافعها.

كاكيهي أُدينت بقتل ثلاثة رجال في عامي 2012 و2013، من بينهم زوجها البالغ من العمر 75 عامًا آنذاك، بالإضافة إلى رجل قانون عام. كما حاولت قتل رجل آخر في عام 2007. كانت كاكيهي تستهدف ضحاياها من خلال إقامة علاقات عاطفية معهم، قبل أن تقوم بتسميمهم باستخدام حمض السيانيك. الهدف من هذه الجرائم كان الاستيلاء على أصول الضحايا المالية وسداد ديونها المتراكمة.

تصدرت القضية عناوين الأخبار حينها، وتم الحكم عليها بالإعدام، وهو حكم تم تثبيته نهائيًا في عام 2021 بعد رفض المحكمة العليا اليابانية استئنافها. وفي عام 2022، حاولت كاكيهي تقديم طلب لإعادة المحاكمة، مدعية البراءة في إحدى التهم المتعلقة بقتل أحد الضحايا الثلاثة، إلا أن المحكمة رفضت طلبها.

تم العثور عليها مستلقية على ظهرها في زنزانتها صباح الخميس، حيث نُقلت على الفور إلى المستشفى، إلا أنه تم تأكيد وفاتها لاحقًا. وذكرت وزارة العدل أن سبب الوفاة لم يُحدد بعد.

قضية كاكيهي سلطت الضوء على الجانب المظلم للتعاملات المالية والعلاقات العاطفية، حيث تبين خلال المحاكمة أنها استهدفت رجالًا من الفئات العمرية الأكبر سنًا ممن يمتلكون ثروات كبيرة، مستخدمة شخصيتها الساحرة لإيقاعهم في شباكها. أثارت القضية أيضًا نقاشًا في المجتمع الياباني حول أهمية توخي الحذر في العلاقات المالية والشخصية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)