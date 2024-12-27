رقم قياسي جديد: اليابان تتوقع عائدات ضريبية تبلغ 78.4 تريليون ين في 2025

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت الحكومة اليابانية يوم الجمعة أنها تتوقع عائدات ضريبية قياسية في الحساب العام للسنة المالية 2025، التي تبدأ في أبريل/نيسان المقبل، بقيمة تقديرية تبلغ 78.440 مليار ين، بزيادة نسبتها 12.7% مقارنة بالميزانية الأولية للسنة المالية 2024. ويعد هذا الرقم أعلى مستوى لعائدات الضرائب في تاريخ البلاد للسنة السادسة على التوالي، مما يعكس أداءً اقتصاديًا قويًا مدعومًا بالأرباح الكبيرة للشركات والتأثير الإيجابي لضعف الين الياباني.

من المتوقع أن تسجل عائدات ضرائب الشركات أعلى مستوى لها منذ 36 عامًا، لتصل إلى 19.245 مليار ين بزيادة قدرها 12.9%. ويعتبر هذا الإنجاز تجاوزًا للأرقام التي تم تحقيقها خلال ذروة اقتصاد الفقاعة في اليابان في السنة المالية 1989. ويُعزى ذلك إلى النمو المستمر في أرباح الشركات، المدعومة بزيادة الطلب الخارجي نتيجة ضعف العملة اليابانية، مما عزز تنافسية الشركات المصدرة.

فيما يخص ضريبة الدخل، من المتوقع أن ترتفع بنسبة 30.1%، لتصل إلى 23.287 مليار ين. ويرجع هذا النمو الكبير جزئيًا إلى انتهاء التخفيضات الضريبية الثابتة التي طُبقت منذ يونيو/حزيران هذا العام، مما أدى إلى زيادة صافية في التحصيل الضريبي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)