رحيل أوسامو سوزوكي الرئيس التاريخي لمجموعة ”سوزوكي“ اليابانية

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طوكيو - (جيجي برس)-- توفي أوسامو سوزوكي، الرئيس السابق لشركة سوزوكي موتور، عن عمر يناهز 94 عامًا بعد معاناة مع سرطان الغدد الليمفاوية الخبيث. وحدثت الوفاة في مستشفى بمدينة هاماماتسو بمحافظة شيزوؤكا بوسط اليابان، في الساعة 3:53 مساءً يوم الأربعاء، وفقًا لما أعلنته الشركة.

يُعد أوسامو سوزوكي أحد أبرز القادة في صناعة السيارات اليابانية، إذ لعب دورًا حيويًا في تعزيز شعبية السيارات الصغيرة محليًا ودوليًا. شغل منصب رئيس شركة سوزوكي موتور لأكثر من 40 عامًا، مما جعله أطول رئيس تنفيذي خدمةً في تاريخ الشركة، وساهم خلال فترة ولايته في تحويل سوزوكي إلى لاعب رئيسي في سوق السيارات العالمي. بعد أن تولى منصب رئيس مجلس الإدارة في عام 2000، واصل سوزوكي إظهار مهاراته الإدارية الفذة، حيث ارتفعت المبيعات السنوية للشركة بنحو 10 أضعاف مقارنة بالفترة التي تولى فيها رئاسة الشركة، لتصل إلى أكثر من 3 تريليون ين (ما يعادل حوالي 19 مليار دولار أمريكي).

وُلد سوزوكي في محافظة غيفو بوسط اليابان عام 1929، وتخرج من جامعة تشوؤ. بدأ مسيرته المهنية في القطاع المصرفي، قبل أن يتزوج من عائلة شونزو سوزوكي، ثاني رئيس لشركة سوزوكي موتور، وهو ما مهد الطريق لانضمامه إلى الشركة في عام 1958. بفضل رؤيته الفريدة، تدرج في المناصب القيادية إلى أن أصبح الرئيس الرابع للشركة في عام 1978.

تحت قيادته، أطلقت الشركة سيارة ”ألتو“ الصغيرة في عام 1979، التي لاقت نجاحًا باهرًا بفضل سعرها المنخفض البالغ 470 ألف ين، وهو ما جعلها في متناول عدد كبير من المستهلكين اليابانيين. عزز هذا النجاح مكانة سوزوكي كأحد الرواد في تصميم وإنتاج السيارات الصغيرة، حيث استمرت الشركة في إطلاق نماذج ناجحة، أبرزها ”واغن آر“، التي أصبحت واحدة من أكثر السيارات الصغيرة مبيعًا في اليابان.

كما شهدت فترة رئاسة سوزوكي توسعًا عالميًا للشركة، خاصة في الهند، حيث دخلت السوق في أوائل الثمانينيات بالشراكة مع شركة ماروتي. بفضل هذه الاستراتيجية، تمكنت الشركة من السيطرة على أكثر من 40% من سوق سيارات الركاب في الهند، الدولة ذات الكثافة السكانية العالية، مما ساهم في تعزيز حضورها العالمي بشكل كبير.

سعى سوزوكي أيضًا إلى تعزيز قوة الشركة من خلال إقامة شراكات استراتيجية. في البداية، دخلت سوزوكي في شراكات قصيرة الأجل مع شركتين عالميتين لصناعة السيارات، هما جنرال موتورز وفولكس فاغن، مما ساعدها على البقاء في السوق التنافسية. وفي عام 2017، أقامت الشركة شراكة تجارية مع شركة تويوتا، التي تطورت لاحقًا إلى شراكة رأسمالية في عام 2019، مما عزز مكانة سوزوكي في صناعة السيارات العالمية.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)