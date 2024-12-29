الأميرة اليابانية كاكو: أيقونة الجيل الجديد تحتفل بعيد ميلادها الثلاثين

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طوكيو - (جيجي برس)-- احتفلت الأميرة اليابانية كاكو، الابنة الثانية لولي العهد أكيشينو وولي العهد كيكو، بعيد ميلادها الثلاثين يوم الأحد. وعلى مدار العام، أظهرت الأميرة التزامًا عميقًا بمهامها الرسمية وحرصها على مساندة المتضررين من الكوارث.

وفقًا لوكالة البلاط الإمبراطوري، عبّرت الأميرة عن قلقها البالغ تجاه الأشخاص الذين تأثروا بالزلزال الكبير والأمطار الغزيرة التي ضربت شبه جزيرة نوتو في وسط اليابان هذا العام، متمنية لهم حياة تنعم بالسلام والطمأنينة.

بصفتها عضوًا بارزًا في العائلة الإمبراطورية، أدت الأميرة كاكو مهام رسمية متعددة هذا العام داخل اليابان وخارجها. ومنذ أبريل/نيسان، تعمل الأميرة مرتين أسبوعيًا في الاتحاد الياباني للصم، الذي انضمت إليه كموظفة بدوام جزئي في عام 2021، لتعزيز دعمها للأفراد من ذوي الإعاقات السمعية.

في أكتوبر/تشرين الأول، زارت الأميرة محافظة إيشيكاوا كرئيسة لجمعية كوجي اليابانية، التي تروّج للحرف التقليدية، حيث تفقدت المعرض الياباني التقليدي الحادي والسبعين لكوجي في كانازاوا. خلال زيارتها، التقت الحرفيين المتضررين من الزلزال الذي وقع في يناير/كانون الثاني، وأعربت عن تعاطفها وتقديرها لجهودهم في الحفاظ على التراث الثقافي.

وفي مايو/أيار، قامت الأميرة بزيارة رسمية إلى اليونان للاحتفال بالذكرى السنوية الـ125 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين اليابان واليونان. وعبرت عن امتنانها للاستقبال الحار الذي حظيت به هناك، معربة عن أملها في أن تُسهم هذه المناسبة في تعميق العلاقات الودية بين البلدين.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)