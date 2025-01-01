إمبراطور اليابان يدعو للسلام العالمي في رسالة العام الجديد

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طوكيو - (جيجي برس)-- وجه الإمبراطور الياباني ناروهيتو رسالة للعام الجديد عبر وكالة البلاط الإمبراطوري يوم الأربعاء، معبرًا عن أمله في تحقيق السلام العالمي، خصوصًا مع اقتراب الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية في عام 2025.

أكد الإمبراطور في رسالته على أهمية تقبل الاختلافات بين الناس والعمل معًا من أجل تحقيق عالم أكثر سلمًا. وأضاف قائلًا: ”السلام والازدهار الذي ننعم به اليوم هو ثمرة الجهود الدؤوبة التي بذلها العديد من الأفراد منذ نهاية الحرب“.

كما عبر الإمبراطور عن ”حزنه العميق“ تجاه الأرواح التي فقدت حول العالم نتيجة الحروب والصراعات المستمرة.

وأشار الإمبراطور إلى التحديات التي واجهها الشعب الياباني خلال عام 2024، مثل الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الزلزال القوي الذي ضرب شبه جزيرة نوتو في الأول من يناير، فضلًا عن الارتفاع المستمر في الأسعار. وقال: ”آمل أن يتمكن الناس من مواجهة هذه التحديات من خلال التعاون والتعاطف المتبادل“.

رسالة الإمبراطور للعام الجديد تعكس روحًا من الأمل والتفاؤل، مع التركيز على أهمية التضامن والعمل الجماعي للتغلب على الصعوبات وتعزيز السلام والاستقرار في اليابان والعالم.





















(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)