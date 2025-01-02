احتفالات رأس السنة في القصر الإمبراطوري

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طوكيو - (جيجي برس)-- استقبل الإمبراطور الياباني ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو تحيات العام الجديد من أفراد العائلة الإمبراطورية وزعماء البلاد، بما في ذلك رئيس الوزراء إيشيبا شيغيرو، خلال حفل رسمي أقيم في القصر الإمبراطوري بطوكيو صباح الأربعاء.

حضر الحفل أفراد العائلة الإمبراطورية، من بينهم ولي العهد أكيشينو وزوجته ولي العهد الأميرة كيكو، حيث ألقوا بيانات تهنئة للإمبراطور والإمبراطورة بمناسبة بداية العام الجديد. أعقب ذلك تقديم التهاني من رئيس الوزراء إيشيبا وأعضاء حكومته، إضافة إلى رؤساء غرفتي البرلمان الياباني.

في خطابه بهذه المناسبة، قال الإمبراطور ناروهيتو: ”إنه لمن دواعي سرورنا الكبير أن نحتفل بالعام الجديد معًا. في بداية العام، أصلي من أجل سعادة الشعب وتنمية البلاد“.

وخلال فترة ما بعد الظهر، تلقى الإمبراطور والإمبراطورة تحيات وتهاني السفراء الأجانب المعتمدين لدى اليابان، في تقليد يعكس الروابط الدبلوماسية لليابان مع المجتمع الدولي.

من جهة أخرى، لم يحضر أفراد عائلة ميكاسا وعائلة الأمير الراحل تاكامادو، الابن الثالث للأميرة يوريكو، مراسم الاحتفال برأس السنة الجديدة. وجاء ذلك احترامًا لذكرى وفاة الأميرة يوريكو، عمة الإمبراطور وزوجة الأمير الراحل ميكاسا، التي رحلت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

حفل العام الجديد هذا يمثل استمرارًا للتقاليد الإمبراطورية اليابانية في الاحتفال ببداية العام، مع لمسة من الحزن هذا العام بسبب الفقد الذي شهدته العائلة الإمبراطورية مؤخرًا.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)