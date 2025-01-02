نيبون ستيل اليابانية تسعى لإتمام صفقة يو إس ستيل عبر تقديم ضمانات للحكومة الأمريكية

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واشنطن - (جيجي برس)-- قدمت شركة نيبون ستيل اليابانية عرضًا يمنح الحكومة الأمريكية حق النقض (الفيتو) على أي تخفيضات مستقبلية في القدرة الإنتاجية لشركة يو إس ستيل داخل الولايات المتحدة، في محاولة لتأمين موافقة البيت الأبيض على صفقة الاستحواذ. ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، يشمل العرض التزامًا بالحفاظ على الإنتاج في مواقع الشركة، مثل تلك الموجودة في بنسلفانيا وإنديانا، لمدة عشر سنوات.

يأتي هذا الاقتراح لمعالجة المخاوف التي أثارتها لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS) بشأن الأمن القومي، حيث حذرت اللجنة من أن الاستحواذ قد يؤدي إلى تقليص إنتاج الصلب الأمريكي. وتشير التقديرات إلى أن تنفيذ هذا الالتزام قد يتطلب استثمارات إضافية بمليارات الدولارات.

وفي ظل المعارضة المحتملة للرئيس الأمريكي جو بايدن، يهدف العرض إلى تهدئة هذه المخاوف عبر منح الإدارة الأمريكية سيطرة مباشرة على القرارات المتعلقة بالطاقة الإنتاجية لشركة يو إس ستيل. من المتوقع أن يتخذ بايدن قراره بشأن الصفقة بحلول السابع من يناير/كانون الثاني.

على صعيد السوق، شهد سهم يو إس ستيل ارتفاعًا بنسبة 9.55% في بورصة نيويورك ليصل إلى 33.99 دولار، عقب تقارير عن العرض الجديد. هذا، وتدرس إدارة بايدن عدة خيارات، من بينها تأجيل القرار النهائي للإدارة القادمة للرئيس المنتخب دونالد ترامب أو فرض شروط صارمة لضمان الحفاظ على القدرة الإنتاجية.

في حال الموافقة على الصفقة، فإنها ستشكل نقطة تحول في قطاع صناعة الصلب، مما يعكس التحديات المستمرة بين الحاجة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وضمان الأمن الاقتصادي الوطني.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)