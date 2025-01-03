إمبراطور اليابان يهنئ الشعب بالعام الجديد

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعرب الإمبراطور الياباني ناروهيتو، في خطابه بمناسبة العام الجديد يوم الخميس، عن أمله في أن يكون العام الجديد مليئًا بالسلام والراحة لأولئك الذين ما زالوا يعانون من آثار الكوارث، بما في ذلك الزلزال القوي الذي ضرب شبه جزيرة نوتو بوسط اليابان قبل عام.

وخاطب الإمبراطور الحشد الكبير الذي تجمع في القصر الإمبراطوري بطوكيو قائلًا: ”أشعر بالقلق تجاه معاناة العديد من الأشخاص الذين لا يزالون يعيشون حياة صعبة“. وأضاف: ”رغم التحديات المتوقعة، أتمنى أن يكون هذا العام عامًا مليئًا بالسلام والخير للجميع“.

ظهر الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو على شرفة القصر إلى جانب أفراد آخرين من العائلة الإمبراطورية خمس مرات خلال الحدث. وعلى الرغم من التحديات الصحية التي واجهتها، ظهرت الإمبراطورة الفخرية ميتشيكو، التي أصيبت بكسر في عظم فخذها الأيمن في الخريف الماضي، ثلاث مرات برفقة الإمبراطور الفخري أكيهيتو.

وفقًا لوكالة البلاط الإمبراطوري، اجتذب هذا الحدث التقليدي حوالي 60,690 شخصًا، الذين حضروا لتحية العائلة الإمبراطورية والاحتفال ببداية العام الجديد في أجواء مفعمة بالتفاؤل والأمل.

















(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)