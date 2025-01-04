اليابان تستعد لاستعادة مجدها في سوق الرقائق الإلكترونية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تسعى صناعة أشباه الموصلات اليابانية التي كانت يومًا ما في صدارة العالم لاستعادة مكانتها في وقت تتزايد فيه أهمية الرقائق الإلكترونية بسبب الثورة في الذكاء الاصطناعي التوليدي والضغوط الجيوسياسية التي تعيد تشكيل سلاسل التوريد العالمية. تستعد شركة رابيدوس وشركات تصنيع الرقائق اليابانية الأخرى للانطلاق بقوة في هذا السباق من خلال إطلاق خطوط تجريبية وبدء عمليات الإنتاج في منشآت جديدة. ففي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أقامت رابيدوس احتفالًا في تشيتوسي هوكايدو بمناسبة تركيب معدات الطباعة فوق البنفسجية القصوى EUV في مصنع قيد الإنشاء، وهي تقنية محورية لإنتاج الرقائق المتقدمة تتيح إنشاء تصميمات دقيقة تُستخدم في أجهزة الذكاء الاصطناعي والهواتف الذكية والسيارات ذاتية القيادة. وقد صرّح أتسووشي كويكي الرئيس التنفيذي لرابيدوس أن هذه خطوة أولى مهمة جدًا تمثل التزام الشركة بتقديم أشباه الموصلات المتقدمة من اليابان إلى العالم.

تخطط الشركة لبدء الإنتاج الضخم للرقائق ذات التقنية المتطورة بعرض خط دائرة يبلغ 2 نانومتر في عام 2027 وهو حجم يجعلها قادرة على المنافسة مع الشركات العملاقة مثل TSMC التايوانية وسامسونغ الكورية الجنوبية، كما أنه من المتوقع أن تبدأ التجارب التشغيلية لخط الإنتاج التجريبي في أبريل من هذا العام. لم تأتِ هذه الخطوات الطموحة بمعزل عن الدعم الحكومي، فقد خصصت الحكومة اليابانية ميزانيات ضخمة لدعم الشركات المحلية في مواجهة المنافسة العالمية، حيث تعهّدت بتقديم حوافز مالية لشركة رابيدوس وشركات أخرى لضمان قدرة اليابان على تلبية الطلب المتزايد على الرقائق.

ورغم التفاؤل تواجه الصناعة اليابانية تحديات كبرى مثل نقص المواهب المدربة والمنافسة الشديدة من الشركات الأجنبية التي تهيمن على السوق، لكن اليابان تعوّل على خبرتها الطويلة في الهندسة الدقيقة إلى جانب شراكات استراتيجية مع شركات دولية مثل IBM لتجاوز هذه العقبات.

ويأتي هذا التحرك الياباني في ظل تنافس عالمي محموم على تقنيات أشباه الموصلات، فقد دفع التوتر بين الصين والولايات المتحدة إلى جانب مشكلات سلاسل التوريد التي برزت خلال جائحة كورونا العديد من الدول لتعزيز قدراتها المحلية في هذا المجال، واليابان باعتبارها واحدة من رواد الصناعة في الثمانينيات والتسعينيات تسعى اليوم للعودة إلى دائرة المنافسة الدولية بقوة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)